نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقطع الطريق أمام النصر السعودي في ضم "وحش الإنجليز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، في الفترة الأخيرة اتجاه إدارة نادي برشلونة، للتعاقد مع صفقة جديدة، بعد موجة الإصابات التي تضرب نجوم العملاق الكتالوني في الفترة الأخيرة، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية.

وتعرض حارس مرمى البارسا، أندريا تير شتيجن، للإصابة على مستوى الظهر، خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني في المباريات الأخيرة، بتصفيات اليورو.

- دي خيا على رادار برشلونة

ويبدو أن إصابة الحارس المخضرم، سوف تبعده عن المشاركة مع فريقه في العديد من المباريات هذا الموسم، لذا يوجد تفكير في التعاقد مع حارس مرمى له خبرات كبيرة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسؤولو نادي برشلونة، يناقشون حاليا مقترح التعاقد مع ديفيد دي خيا إذا تفاقمت إصابة الحارس الألماني، مارك أندري تير شتيجن.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن أصبح نادي برشلونة، في ورطة من فقدان خدمات الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بداعي الإصابة في الظهر، والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده.

وكان دي خيا، أحد الأهداف الهامة التي تترقب إدارة النصر السعودي، ضمها خلال فترة انتقالات يناير القادمة، خاصة بعد وجود مفاوضات سابقة خلال ميركاتو الصيف الماضي، إلا أن خطة برشلونة قد تبطل هذا المخطط.

