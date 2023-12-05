ويستضيف بلدية المحلة نظيره طلائع الجيش في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري نايل على ستاد غزل المحلة في الساعة الرابعة مساءً.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلدية المحلة لمباراة طلائع الجيش في الدوري في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة