نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلدية المحلة لمباراة طلائع الجيش في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة طلائع الجيش في الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.
ويستضيف بلدية المحلة نظيره طلائع الجيش في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري نايل على ستاد غزل المحلة في الساعة الرابعة مساءً.
وجاء التشكيل كالتالي
حراسة المرمى: أحمد حسين
خط الدفاع: نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ
خط الوسط: يوسف حسن - ماجد هاني - عبد الرحمن اللاهوني - محمد أميسي - فيبو حكيم
خط الهجوم: حسام أشرف
ويتواجد على دكة البدلاء
محمود ماهر - محمد صابر - حسام حسن - محمد اشرف - عبد الناصر دي ماريا - ابراهيم شتا - محمد عادل أمو - أحمد مجدي كهربا - عبد الرحمن سمانة - ماهر ابراهيم - مؤمن راضي - معاذ أحمد