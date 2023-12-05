نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة ينفي تعيين جمال محمد علي مديرا فنيا للجبلاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم اتحاد الكرة المصري، الجدل الذي أثير منذ قليل، حول تعيين الدكتور جمال محمد علي، مديرا فنيا لاتحاد كرة القدم المصري في الفترة القادمة.

وكان البرتغالي نيلو فينجادا، هو المدير الفني لاتحاد كرة القدم في الفترة الماضية قبل خطوة رحيله الأخيرة

- حقيقة تعيين جمال علي مديرا فنيا لاتحاد الكرة

وصرح مسئولو اتحاد الكرة المصري:" أنه لا صحة لتعيين دكتور جمال محمد علي مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة، مشددين أن وظيفته الرسمية هي مدير التطوير في الجبلاية".

وأردف مسئولو الاتحاد:" أن منصب المدير الفني للاتحاد لازال شاغرًا ولازال هناك مشاورات حول هوية المدير الفني الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم".

وكان مسؤولو الجبلاية قد استقروا على رحيل فينجادا عن منصبه داخل اتحاد الكرة المصري في شهر أبريل الماضي، ليصل المنصب فارغا حتى الآن، بعد توضيح معاك مهام جمال على القادمة.

على جانب أخر، يسعى البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، حل أزمة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، أحمد فتوح، مع ناديه، لضمه والاستفادة من مستواه الفني في المواجهات القادمة والمصيرية للفراعنة بالتصفيات وأمم إفريقية.

