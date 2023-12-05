نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيتعاقد الأهلي مع مهاجم جديد؟.. رد مفاجئ من عدلي القيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل جماهير وعاشقي النادي الأهلي، تساؤولاتها حول صفقات الأحمر الجديدة، لتدعيم خط الهجوم في ظل الأزمة التي تضرب الفريق في المواسم الأخيرة في هذا المركز، خاصة بعد رحيل محمد شريف إلى صفوف الخليج السعودي.

وضمت القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، الفرنسي أنتوني موديست، لتدعيم خط الهجوم، إلا أن اللاعب لم يقدم اوراق اعتماده حتى الآن.

- القيعي يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد

وكشف القيعي، في تصريحاته التلفزيونية الأخيرة بشأن موقف الأهلي في صفقة المهاجم الجديد: " إذا نظرت إلى أندية العالم، لن تجد مهاجم هداف لفريقه على مستوى العالم، كل الطرق التكتيكية تعتمد على القادمين من الخلف والأطراف".

وأختتم رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي في تصريحاته:" وقت ما نجد ما نريده على مستوى المهاجمين سوف نقوم بالتعاقد معه، نحن نعمل على مدار 365 يوما ونبحث من خلال العاملين بالنادي وخارجه أيضا عن الصفقة المطلوبة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

