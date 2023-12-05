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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره فريق رويال أنتويرب البلجيكي، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024.



ويلتقي الفريق الكتالوني بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، بفريق رويال أنتويرب، على أرضية ملعب "بوسويل" معقل الفريق البلجيكي.



ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة رويال أنتويرب، حيث يتواجد الفريق الإسباني ضمن المجموعات الثامنة رفقة كلًا من شاختار دونيتسك الأوكراني، بورتو البرتغالي، ورويال أنتويرب البلجيكي.



ترتيب المجموعة الثامنة



1- برشلونة، 12 نقطة.

2- بورتو، 9 نقاط.

3- شاختار، 9 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط.



موعد مباراة برشلونة أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة البرسا أمام أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

