نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

معتمد جمال يتحدث مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري



في البداية قدم معتمد جمال التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على سوار الغيني برباعية دون مقابل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأكد معتمد جمال للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا كل المطلوب منهم بالشكل الأمثل، وأعرب عن سعادته بالروح الموجودة بين جميع الأفراد سواء الذين شاركوا بصورة أساسية أو البدلاء والمستبعدين.



وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة العمل وغلق صفحة الكونفدرالية الأفريقية بشكل مؤقت والتركيز في مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة وأنها مباراة صعبة وأمام فريق يمتلك عناصر جيدة، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء.



وفي نهاية الجلسة شرح معتمد جمال بعض المواقف الفنية الخاصة والأمور التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للقاء المقبل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري



ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.