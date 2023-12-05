الرياضة

جهاز منتخب الشباب يتابع مباريات دوري الجمهورية لمشاهدة جميع اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة -  

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 التي أقيمت اليوم الثلاثاء، وحضر وائل رياض مباراة سيراميكا والإتحاد على ملعب العبور بالقليوبية كما حضر علاء عبده المدرب العام مباراة بيراميدز والزمالك بملعب الدفاع الجوي.

وتواجد رامى عادل مدرب مساعد المنتخب في مباراة المقاولون العرب  و إنبي بملعب المقاولون العرب، وأيمن طاهر مدرب الحراس والدكتور قاسم قدرى مخطط الأحمال في مباراة زد اف سى وحرس الحدود.

وحضر كريم فهمى محلل الأداء مباراة دجلة والقناة بملعب دار الوقود بالتجمع.

ويقدم جهاز المنتخب تقريرا عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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