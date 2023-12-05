برلين ـ د. ب. أ: يتخذ منتخب كرواتيا مدينة نيوروبين الألمانية، التي تقع على بعد حوالي 85 كيلو مترا من العاصمة برلين، مقرا له خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) .وأعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، أمس الاول أن الفريق سيتدرب في ملعب (فولكسبارك) ثم ينتقل للإقامة بأحد منتجعات المدينة.وأوقعت القرعة منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تستضيفها ألمانيا صيف العام المقبل، حيث يلاقي نظيره الإسباني في برلين يوم 15 يونيو القادم، ثم يلعب مع ألبانيا في هامبورج بعدها بأربعة أيام، ويختتم لقاءاته بالدور الأول أمام إيطاليا (حاملة اللقب) في لايبزج يوم 24 من الشهر ذاته.

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