عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "تسنتر النوي ريسبوبليكانانسكي"، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: عبد الله مادو، محمد فتيل، نواف بوشل، محمد قاسم.

خط الوسط: سامي النجعي، عبد الله الخيبري، خالد الغنام، عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: محمد مران، عبد الرحمن غريب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه مساء اليوم الثلاثاء 5-11-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.