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أحمد جودة - القاهرة - يخوض مروان حمدي مهاجم النادي المصري مرحلة إعداد منفردا بإحدي صالات الجيم بالقاهرة بشكل يومي خارج معسكر الفريق البورسعيدي وذلك للحفاظ علي لياقته البدنية.

مروان حمدي يخوض مرحلة إعداد منفردا بصالة الجيم

استعان مروان حمدي بمدرب خاصة في اللياقة عبد الرحمن عيسي مدرب الأحمال البدنية بالمنتخب الوطني وذلك للحفاظ على حالته البدنية بعد استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق البورسعيدي.

يحسم المصري البورسعيدي خلال الساعات المقبلة موقف مروان حمدي من بيعه بشكل نهائي بعد أزمته الأخيرة مع الجماهير.

علم دوت الخليج الرياضي من مصادره ان خلال الساعات المقبلة سيتم عقد جلسة خاصة مع اللاعب والاتفاق علي شروط البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

