افتتاح فعاليات موسم مسندم الشتوي بمسيرة للسيارات الكلاسيكية

انطلقت بمحافظة مسندم أولى فعاليات النسخة الثانية من الموسم الشتوي (الشتاء مسندم) 2023-2024م، بجولة للسيارات الكلاسيكية نظمتها الجمعية العُمانية للسيارات، وذلك بمشاركة 60 سيارة كلاسيكية عريقة، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منفذ الدارة الحدودي، مرورًا بمناطق وقرى مسندم الساحلية.

ويتضمن موسم الشتاء مسندم عددًا من الفعاليات والبرامج السياحية والتي تعمل على تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، حيث يتضمن الموسم ٢٠ برنامجًا سياحيًّا يتم تنفيذها من خلال المؤسسات السياحية بالمحافظة، كما يحتوي على أكثر من ٣٠ فعالية في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية يشارك في تنفيذها عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وستشمل الفعاليات أنشطة وبرامج مختلفة سيجري تنفيذها عبر مراحل مختلفة وفق خطَّة جرى اعتمادها لذلك في أوقات زمنية مختلفة سيجري الإعلان عنها في وقتها في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لموسم الشتاء مسندم.

وتأتي فعالية جولة السيارات الكلاسيكية ضمن سباق 1000 ميليا إكسبيرينس الإمارات العربية المتحدة بنسخته الثانية أو ما يسمى بـ«أجمل سباق في العالم» والذي يأتي بمسار حصري معدل يتضمن وجهة جديدة تمامًا هي سلطنة عُمان.

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