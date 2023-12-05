سباق جبلي فـي عبري للدراجات الهوائية

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

تصوير – جاسم الشملي:

نظم فريق الظاهرة للدراجات الهوائية بالتعاون مع الاتحاد العماني للدراجات الهوائية وفريق بناة دروب عمان امس الاول بمنطقة الغليل ببلدة الدريز بعبري سباق الغليل الجبلي الخامس للدراجات الهوائية بمشاركة 68 متسابقا من مختلف المحافظات ولمسافة 16كيلو مترا وشهدت مراحل السباق منافسة واثارة بين المشاركين من مختلف الفئات العمرية تمثلت في فئة النخبة والناشئين والماستر والنساء والميجابرو والاطفال.

واسفرت نتائج السباق بتحقيق المتسابق شبيب البلوشي المركز الاول في فئة النخبة وجاء في المركز الثاني المتسابق يحيى القسيمي بينما جاء في المركز الثالث المتسابق منذر الحسني وفي سباق فئة الماستر حصل على المركز الاول المتسابق فهد الغاربي والمتسابق منصور المحروقي على المركز الثاني وفي المركز الثالث جاء المتسابق حمد الوضاحي. وفي فئة الناشئين جاء المتسابق محمد حسين في المركز الاول والمتسابق خليل حسين في المركز الثاني والمتسابق المعتز الصارخي في المركز الثالث . ويعد سباق الغليل الجبلي للدراجات الهوائية السنوي من اهم السباقات على مستوى سلطنة عمان بالمشاركة الواسعة والحضور الجماهيري ويعمل على نشرالثقافة الرياضية والصحية بجانب إثراء الجوانب السياحية بمحافظة الظاهرة.

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