منتخبنا الوطني لليد الصالات يستضيف نظيره الإيراني لخوض 4 تجارب ودية

استعدادا للمشاركة فـي التصفيات الآسيوية

يستضيف منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالات نظيره المنتخب الايراني خلال الفترة من 19 الى 25 من الشهر الجاري لخوض 4 مباريات ودية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك في اطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين لكرة اليد والتى تستضيفها مملكه البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير 2024، ضمن «التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في نسختها التاسعة والعشرين»، التي ستقام في ثلاث دول هي : (كرواتيا، والدنمارك والنرويج) خلال شهر يناير من العام 2025 حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الاولى بجوار المنتخب القطري حامل اللقب والكويت والصين تايبيه، بينما يلعب المنتخب الايراني في المجموعة الثانية معه منتخبات كوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا.

وكان منتخبنا استضاف في شهر اكتوبر الماضي المنتخب العراقي وخاض معه 4 مباريات تجريبية فاز في مباراة وخسر ثلاث مباريات وقبل ذلك لعب منتخبنا في نفس الشهر ثلاث مباريات ودية منها مباراتان مع نظيره المنتخب الاماراتي فاز في واحدة وخسر الثانية ولعب المباراة الثالثة أمام نادي الجزيرة الإماراتي فاز فيها المنتخب .

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعدة نبيل البلوشي، طلب من الاتحاد توفير عدد كافي من المباريات الودية ما بين 12 الى 15 مباراة تجريبية يهدف من خلالها الى تجربة جميع العناصر المختارة والوقوف على مستوياتهم الفنية ومعالجة الاخطاء التي يقعون فيها، كما يسعى حاليا مجلس ادارة الاتحاد الى توفير معسكر خارجي للمنتخب قبل الذهاب الى المنامة حتى يكون الفريق في جاهزية تامة من اجل المنافسة على احدى بطاقات التأهل من مجموعته وبعد ذلك يتم التفكير في المرحلة القادمة من التصفيات التي يسعى من خلالها منتخبنا الى تحقيق مركز متقدم نظرا لمرحلة الاعداد الطويلة التي خاضها المنتخب قبل المشاركة في التصفيات الاسيوية .

ويواصل منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات تدريباته اليومية بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشربمشاركة 21 لاعبا هم : سعيد بن حمد الحسني ونواف بن خالد الحسني وبشار بن يعقوب الهنائي ومحمد بن عادل الحسني وسعيد بن عيسى الحسني «مسقط» حذيفة بن سويد السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي واسعد بن علي الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي ومحمد بن احمد الدغيشي وعبدالله بن احمد الرومي «البشائر» اسعد بن سعيد الحسني وطاهر بن احمد الحديدي وعبدالحكيم بن عبدالله السيابي وحمد بن سيف الدغيشي ومهند بن سعيد الزرافي ونصر بن خميس التمتمي نادي عمان محمود بن سعيد الوهيبي وعزان بن نجيب المعشري أهلي سداب وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي السيب وحسن بن انور البلوشي « الجزيرة الاماراتي».