مجموعة عُمران تستكشف الفرص الواعدة للتزلج الشراعي على سواحل سلطنة عُمان

أعلنت مؤخرًا مجموعة عُمران عن إنجاز رحلة استكشافية رائدة لرياضة التزلج الشراعي على الماء على سواحل سلطنة عُمان وذلك بالتعاون مع مؤسسة عُمان للإبحار ومشاريع البحر والشاطئ. جاءت هذه المبادرة في إطار جهود المجموعة لتحقيق التنويع السياحي والتزامها بتعزيز التجارب في قطاع المغامرات، وتمهيدًا لإقامة فعاليات رياضية ومسابقات بحرية تعتمد على الرياح (downwinder) في سلطنة عُمان. حيث امتدت الرحلة الاستكشافية لمسافة تناهز الـ334 كيلومترًا بالتزلج الشراعي وعلى مدار خمسة أيام، وذلك بدايةً من «بر الحكمان» في ولاية محوت بمحافظة الوسطى، وصولًا إلى قرية «السويح» بولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية، وتضمنت الرحلة دراسة وتحليل الإمكانات الهائلة التي تهيئها وتوفرها ظروف الرياح المثالية لسياحة المغامرات والرياضات المائية على وجه التحديد لِما تمثله من بيئة مناسبة لأنشطة التزلج الشراعي على الماء. وفي هذا الإطار علَّق محمد بن خميس الغفيلي رئيس العمليات في مجموعة عُمران قائلًا: تتماشى هذه الرحلة الاستكشافية مع أهداف المجموعة لتحقيق التنويع السياحي من خلال إبراز الجمال الطبيعي وإطلاق الإمكانات الكبيرة التي توفرها سياحة المغامرات والرياضات المائية في سلطنة عُمان. مما يعكس التزامنا بصناعة تجارب مستدامة وصديقة للبيئة لعشاق المغامرات في جميع أنحاء العالم. وأضاف الغفيلي: تُعدُّ السياحة المائية والشاطئية من أكثر أشكال السياحة شَعبية على مستوى العالم، وتُسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السياحة المسؤولة من خلال التعريف بالبيئة البحرية الغنية بما يعكس التزامنا بأطر الاستدامة. ومن المأمل أن تصبَّ هذه الجهود على زيادة أعداد الزوار خلال مواسم الذروة.

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