اليوم.. مؤتمر صحفي لمدربي النهضة والسيب للحديث عن لقاء السوبر

تتواصل إستعدادات النهضة والسيب بشكل مثالي للغاية بحثا عن التتويج بلقب كأس السوبر للموسم الكروي 2022/2023 والذي ستحتضنه ساحة مجمع صحار في السادسة والنصف مساء الغد، وسط تطلعات كبيرة للفريقين ، خاصة السيب الذي يود رد الاعتبار من منافسه النهضة بعد أن أطاح به خارج أسوار مسابقة الكأس الغالية في الاسبوع المنصرم، ومن دور الثمانية بعد أن تفوق عليه في مسقط 2/1 وتعادل سلبيا في البريمي، ناهيك عن أن السيب يسعى بأن يعيد الثقة للاعبيه بعد الحزن الذي خيم عليهم مساء السبت الماضي بمجمع البريمي .

وفي ذات السياق، تشهد قاعة الاجتماعات بفندق ميركيور صحار عند الساعة الثانية عشرة ظهرا المؤتمر الصحفي لمدربي النهضة والسيب، وذلك للحديث عن تجهيزات فريقيهما للمباراة المرتقبة والتي من المؤمل أن تكون مثيرة للغاية .

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