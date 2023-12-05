اليوم.. ثلاث مباريات فـي مسابقة كأس جلالته للهوكي

تقام اليوم ثلاث مباريات مسابقة كأس جلالة السُّلطان للهوكي في نسختها الـ 53 للموسم الرياضي 2023م منها مباراتان في مجموعة النخبة، حيث يلتقي في المباراة الاولى السيب مع النصر في الساعة الخامسة مساء على ملعب الهوكي بنادي السيب ويلعب في المباراة الثانية صلالة مع اهلي سداب في نفس التوقيت على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتقام المباراة الثالثة في مجموعة التحدي وتجمع بين مسقط وظفار في الساعة السابعة مساء على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

وكانت مباريات امس الاول اسفرت عن تعادل صلالة مع صحار 3/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك ضمن منافسات الأدوار التمهيدية لمجموعة النخبة بينما تم تأجيل لقاء فريقي النصر وأهلي سداب لموعد آخر في نفس المجموعة، وفي مجموعة التحدي تفوق نادي ظفار على الاتحاد بنتيجة 6/2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه .

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