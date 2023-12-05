الاتحاد العماني للرياضة المدرسية ينظم فعالية اليوم الرياضي الموحد للمدارس

تحت شعار « شوية رياضة»

نظم الاتحاد العماني للرياضة المدرسية صباح امس فعالية «اليوم الرياضي الموحد لمدارس سلطنة عمان» (شوية رياضة) في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية.

وشهد اليوم الرياضي مشاركة عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، حيث شارك الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بتواجده في مدرسة أبو محمد الأزدي، ومشاركة سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الذي حضر بمدرسة المهنا بن سلطان، كما حضر عدد من مديري العموم ومديري الدوائر في هذا اليوم مشاركين أبناءهم الطلبة الاحتفال بكافة الفعاليات التي تم تنفيذها. وشارك في الفعالية أكثر من (2000) مدرسة حكومية وخاصة وأجنبية، والتي استهدفت أكثر من (900) ألف طالبًا وطالبة، كما شارك في اليوم الرياضي مختلف الفئات بالحقل التربوي من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وإدارات المدارس ومختلف العاملين، بهدف تحقيق الغايات المقصودة لنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وإدراك دور النشاط البدني والحركي في الرقي بالمجتمعات وتحفيز الفئات المستهدفة لممارسة الرياضة في جو صحي ومثالي، وصقل مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومدرسته والمجتمع.

وهدف اليوم الرياضي إلى نشر الوعي الرياضي الموجّه والداعي إلى ممارسة الرياضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم لدى الفئات العمرية المختلفة، وترسيخ ممارسة الرياضة كمسلك صحي يومي، وتحسين مؤشرات الصحة واللياقة البدنية العامة لدى مختلف الفئات العمرية، وإضافة أجواء من المرح وكسر الروتين اليومي للطلبة، وتحقيق التجانس بين الطلبة فيما بينهم مع أعضاء الهيئة التدريسية وأولياء الأمور، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع المدرسي والمحلي لممارسة النشاط، والحد من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الطلبة ونشر الوعي بأهمية الحد من انتشار هذه الظاهرة. وشهد البرنامج اقامة العديد من الفعاليات الرياضية مثل الألعاب الفردية مثل ألعاب القوى، ألعاب المضرب كرة الطاولة، الريشة الطائرة، البادل، التنس الأرضي، الجمباز، الشطرنج، والدراجات الهوائية، والألعاب الجماعية مثل الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة السلة 3 ضد 3، كرة اليد، كرة القدم والسباحة. والألعاب الشعبية مثل العنبر، شد الحبل، صيد الحمام، حرب الكرات، لعبة الكراسي، البالونات، والمشي الجماعي. الجدير بالذكر أن «اليوم الرياضي الموحد لمدارس سلطنة عمان» (شوية رياضة) يطبق للعام الثاني على التوالي على مستوى جميع مدارس سلطنة عمان، حيث جاءت الفكرة من مديرية الظاهرة التي طبقت الفعالية قبل تعميمها في جميع المدارس الحكومية والخاص والأجنبية.