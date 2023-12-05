نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمومية الفروسية تؤيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، جدول الأعمال بالكامل، ومحضر الجمعية العمومية التى عقدت العام الماضى، كما وافق الأعضاء على خطة النشاط للموسم الرياضى الجديد 2023/2024، والميزانية المقترحة أيضا، وأعلن ممثلوا أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها 14 ناديا وهيئة رياضية تأييدهم الكامل لمجلس إدارة الاتحاد، وجميع القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة خلال الفترتين الماضية والحالية لصالح اللعبة.

أثنى المستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور على البطولات المتعددة والمختلفة التى نظمها الاتحاد الموسم الماضى، وبدايته القوية هذا الموسم بتنظيم البطولة الدولية التى أختتمت الأسبوع الماضى بمزرعة رباب بسقارة والتى بلغت قيمة جوائزها مليون جنيه مصرى، وأعرب الدمرداش عن سعادته بروح الود التى سادت الجميع خلال الجمعية.

قال المهندس هشام حطب أنه يتقدم لأعضاء الجمعية العمومية بمزيدا من الشكر والعرفان على الرقى الذى ظهر به الجميع خلال مناقشة جدول الأعمال الذى لم يستغرق سوى 20 دقيقة فقط، معربا عن سعادته وأمتنانه لمنظومة الفروسية بالكامل من أندية وفرسان وحكام ومصممين موانع وسياس على الإلتزام التام بالتعليمات الفتية للمسابقات، ولقرارات مجلس الإدارة.

أكد حطب أن أعضاء الجمعية العمومية وجميع أعضاء منظومة الفروسية، يساندوا ويأيدون فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا أن جميع الرياضيين سوف يتواجدون يوم الأحد المقبل فى الصفوف الأولى فى الانتخابات الرئاسية لانتخاب السيد الرئيس من أجل مزيدا من الاستقرار، وأستمرار الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة، للخروج من الأزمات التى تواجه المنطقة العربية حاليا بسلام، حفاظا على أمتنا العربية بصفة عامة، وأبناء الشعب المصرى بصفة خاصة، مشيرا إلى أن الجمعية تحولت إلى مظاهرة حب وتأييد لفخامة الرئيس.

أضاف حطب أن الاتحاد استحدث عدد من البطولات للبراعم والأشبال والناشئين تهدف إلى رفع الروح الفتية والبدنية، واكتساب الثقة بالنفس، والتعود على المنافسات الخارجية، نظرا لإقامة هذه البطولات بالإشتراطات والنظم الدولية.

حضر الجمعية جميع الأندية والهيئات الرياضة المسجلة بالاتحاد، والتى تضم أندية الزهور والشمس وسموحة وسبورتنح، وأصحاب الجياد، وجرين بلازا، والمعادى، وفروسبة الجزيرة، والجزيرة، وكوتكورد السلام، والشرطة، والحرس الجمهوري، والجمعية الرياضية، والقوات المسلحة.