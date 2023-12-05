أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنبي في دوري نايل

وجاء التشكيل المختار على النحو:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا وإنبي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في السابعة مساء على ستاد المقاولون العرب.

