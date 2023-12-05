نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد عمر كمال عبدالواحد يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" مصير نجله في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء كثيرة خلال الفترة الماضية عن مستقبل عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لفريق مودرن فيوتشر وسط اهتمام مسؤولي الأهلي والزمالك وبيراميدز بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

تصريحات كمال عبد الواحد

وتواصل موقع "دوت الخليج الرياضي" مع كمال عبدالواحد والد عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر؛ لمعرفة مصير اللاعب الدولي لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وعلق كمال عبدالواحد في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" على حديث هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بشأن استقرار عمر كمال عبدالواحد على وجهته المقبلة: "كابتن هيثم يتحدث عن مستقبل نجلي وكذلك الدكتور وليد دعبس، أنا مثلي مثل الجمهور أقسم بالله أني لا أعلم أي تحرك لمجلس الإدارة".

وتابع والد عمر كمال عبدالواحد: "أنا حاليًا أنتظر معرفة وجهة نجلي، لننتظر ونعرف مسؤولي مودرن فيوتشر إلى أين سيحددوا وجهة اللاعب".

حقيقة اجتماع كمال عبدالواحد مع الخطيب وسليمان

وبشأن اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وأحمد سليمان عضو مجلس الزمالك للتفاوض بشأن مستقبل نجله علق: "كل هذه الأخبار غير صحيحه، لم يتواصل معي أي مسؤول في أي نادي، كلها اجتهادات من زملائنا وأشقائنا وألادنا ولا حقيقة لتلك الأنباء".

وعن رغبة عمر كمال عبدالواحد: "أقسم بالله ليس لنا رغبة محددة. مستقبل عمر في يد نادي مودرن فيوتشر فقط، لا أستطيع الحديث مع أي مسؤول آخر عن مستقبل نجلي، الأصلح للنادي سنقبل به والمسؤولين هم من يختاروا ويحددوا وجهة اللاعب".

واسترسل عبد الواحد: "عمر كمال عبدالواحد لاعب محترف وجاهز لتمثيل أي نادي في الفترة المقبلة بشرط استقرار الإدارة على العرض الأصلح لنادي مودرن فيوتشر".

واختتم والد عمر كمال عبدالواحد تصريحاته بالقول: "عمر كمال مستمر مع نادي مودرن فيوتشر حتى نهاية عقده، إلا إذا حدث أمرًا جديدًا يكون في يد النادي فقط".