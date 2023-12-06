نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساكا يحقق رقم قياسي مميز مع أرسنال عقب تألقه أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق فوزًا مثيرا على نظيره فريق لوتون تاون، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وساهم النجم الدولي بوكايو ساكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال؛في هدف الجانرز الأول أمام نظيره فريق لوتون تاون، والذي سجله اللاعب مارتينيلي في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

ساكا يحقق رقم قياسي مع أرسنال

وشارك النجم الشاب بوكايو ساكا مع نادي ارسنال في الموسم الحالي حتى الآن، في 21 مباراة بجميع البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 8 أهداف؛ وصنع 10 آخرين.

حيث بات ساكا بهذا الأسيست في الموسم الحالي، قد ساهم في 18 مساهمة تهديفية حتى الآن خلال مشاركته ال 21 مع فريق أرسنال.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 36 نقطة، بينما توقف رصيد فريق لوتون تاون عند المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.