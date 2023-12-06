نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب ملف الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب، لتحقيق أول الأهداف في مسيرتهم داخل الفريق وهي حل ملف إيقاف القيد بسبب المديونيات وبعض الغرامات الدولية للاعبين الأجانب.

ويرغب مسؤولو الأبيض في حل تلك الأزمة، حتى يتمكنوا من ضم بعض الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض في الموسم الحالي.

تطورات أزمة أحمد سليمان

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك حالة غضب من جانب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من أحد الأعضاء بسبب تدخله في ملف الصفقات".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سليمان لديه رغبة في عدم وجود أي تدخل من أي شخص في الملف، لعدم حدوث أي أزمات تعطل مسيرة المفاوضات مع اللاعبين".

وتحاول إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية، حل أزمة الزمالك ونادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، والتي تعتبر أهم أسباب عقوبة تجميد قيد الزمالك في الموسم الحالي.

