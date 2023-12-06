نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيتوريا يفاجئ الزمالك بقرار جديد بشأن فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الاستفادة من نجوم الفراعنة في الفترة الأخيرة، في ظل اقتراب بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها هذه النسخة دولة كوت ديفوار.

ويضع فيتوريا ثقة كبيرة في الظهير الأيسر، أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، والذي يتمسك بتواجده ضمن قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، رغم أزمته مع الزمالك.

فيتوريا يفاجئ فتوح

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استقر على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، لقائمة كأس الأمم الإفريقية".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " فيتوريا يعمل على ضم أحمد فتوح إلى قائمة منتخب مصر، في ظل أزمته مع الزمالك، ومحمد صبحي ضمن حساباته ولكن نسبته أقل".

على جانب أخر، يقع منتخب مصر ضمن منتخبات المجموعة الثانية في كأسالأممالإفريقية 2023 بساحل العاج، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.