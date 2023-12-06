نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس نارية.. تفاصيل حديث كولر مع المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية في قائمة المارد الأحمر التي تخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، في المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.

تفاصيل جلسة كولر والمستبعدين

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع مع المستبعدين من قائمة كأس العالم للأندية".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " عقدت جلسة مؤخرا مع نجوم المستبعدين فقط، وأكد لهم ثقته في قدراتهم ولكن هناك لوائح تحكمه، وهذا لا يقل من قدراتهم".

وأختتم أمير هشام: "كولر وجه حديثه للاعبين، مؤكدا أنه اختار القائمة حسب المراكز التي يحتاجها، وأن خروجهم لا يعني عدم الاعتماد عليهم في المستقبل أو التشكيك في إمكانياتهم الفنية".