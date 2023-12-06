نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تعرض نجم الأهلي لإصابة جديدة؟.. رد حاسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قائمة النادي الأهلي المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، لهوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، في الفترة من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري، خروج العديد من نجوم الفريق من القائمة.

وترددت أنباء مؤخرا، عن تعرض محمود متولي، مدافع النادي الأهلي، لإصابة جديدة أثناء خوض برنامجه التأهيلي من إصابته الأولى.

حقيقة إصابة متولي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتعرض لأي إصابة جديدة كما أشيع بالساعات الماضية".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "متولي حتى الآن يخوض برنامج تعافى من إصابته القديمة، واللاعب يواصل برنامجه العلاجي، ولا توجد أي إصابة جديدة بالنسبة له".

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.