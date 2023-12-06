نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة وحيدة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مع نظيره فريق الداخلية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، عن تأجيل مباراة الأهلي مع نظيره فريق زد، نظرا لمشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق بعد أيام قليلة.

كما تم تأجيل مباراة بيراميدز مع نظيره فريق الجونة؛ والتي كانت ستقام مساء اليوم، وذلك بسبب مشاركة الفريق السماوي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسيتم بث مباراة المقاولون العرب ضد الداخلية عبر قناة أون تايم سبورتس 1.