موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023-2024.

ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يتذيل فريق شيفيلد يونايتد الجدول برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، على أرضية ملعب "برامول لين" معقل الأخير.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويمكن متابعة مباراة الريدز أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 3 HD.

معلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مجريات مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، إلى المعلق الجزائري الشهير "حفيظ دراجي".