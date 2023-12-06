نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الحالي بستاد فيلا بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة جوارديولا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مساء اليوم في تمام الساعة 10 وربع بتوقيت القاهرة والساعة 11 وربع بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق عصام الشوالي.

ترتيب مانشستر سيتي وأستون فيلا

ويحتل المان سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة بعد تحقيق 9 فوز و3 تعادلات وخسارتين بينما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 29 نقطة حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل مرتين وخسر ثلاثة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

تردد قناة bein sports hd 2

القمر: سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وتعادل السيتي إيجابيا مع نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 3/3 وسجل الأهداف كل من سون وجيوفاني وكولوسيفسكي وللاخر فودين وجريليتش وسون بالخطأ بمرماه.