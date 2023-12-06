أشرف عبد العزيز: طلبنا استدعاء بعض من لاعبي الأهلي للشهادة في واقعة الشحات والشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - قال أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه طلب استدعاء بعض من لاعبي النادي الأهلي للشهادة في واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.

تطورات أزمة الشحات والشيبي

وصرح أشرف عبد العزيز في مداخلة هاتفية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي هي نرفزة ملعب".

وأكمل: "اللاعبون التي سيتم شاهدتهم في واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي هما محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا".

وتابع: "لم يتم تحديد موعد حتي الأن من النيابة العامة للاعبي النادي الأهلي في واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي حتي الأن".

وأضاف: "تم خروج حسين الشحات بكافله من النيابة العامة لحين صدور قرار نهائي في القضية من جانب النيابة العامة".

واختتم: "وارد أن يلجأ حسين الشحات إلي الفيفا بسبب واقعة محمد الشيبي".