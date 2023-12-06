نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متعب والمسمار السبب".. نادر شوقي يكشف أسباب خلافه مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر نادر شوفي، وكيل اللاعبين الشهير، مفاجأت مدوية بشأن أزمته مع مسؤولو النادي الأهلي في السنوات الماضية، بعد رحيل نجوم الفريق السابقين عماد متعب ومحمد شوقي.

تفاصيل أزمة الأهلي ومحمد شوقي

وكشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، كواليس انتقال محمد شوقي لاعب وسط النادي الأهلي السابق، إلى ميدلزبره الإنجليزي، في آخر يوم من القيد.

وواصل شوقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المفاوضات كانت مشتعلة جدا مع إدارة الأهلي وكان هناك رفض تام، ولكن تمت الموافقة في النهاية وكانت في آخر ساعة بعد الحفاظ على حقوقه".

واكد: "عدلي القيعي كان لديه تمسك ثوي دائما بعدم رحيل لاعبين الفريق كان يريد تحقيق مكاسب لناديه، وهو ما نجح فيه في النهاية، واستطعنا الحصول على الموافقة".

وأختتم نادر شوقي: "الأهلي غضب مني بسبب شوقي وانتقال عماد متعب إلى اتحاد جدة وخروج رمضان صبحي للدوري الإنجليزي، وكل نادي يرغب في تحقيق طموحاته".