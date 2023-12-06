نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق الدوري السعودي يستهدف التعاقد مع محمد الشناوي يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي ضمك السعودي يريد التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في شهر يناير المقبل.

نادي ضمك بخطط لضم الشناوي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "محمد الشناوي حارس كبير ومتألق بشكل ملحوظ مع الأهلي مؤخرًا، وساهم في انتصارات الفريق محليا وقاريًا".

وأضاف: "ضمك السعودي عرض على محمد الشناوي عقد بقيمة 3.5 مليون دولار خلال موسمين فقط".

وزاد: "متي يعلن الأهلي تمديد عقد محمد الشناوي وتقديره ماليا، لأن الإبقاء على الحارس أولوية قصوى، من الوارد رحيل أي لاعب بما فيهم محمد عبدالمنعم، لكن يجب التمسك بالشناوي مهما كانت الاغراءات، الشناوي خط أحمر، لا يوجد نادي كبير دون حارس قوي".

وأكمل: "نادي ليفربول خسر دوري ابطال اوروبا بسبب حارسه السابق كاريوس، وبعدها تعاقد مع حارس قوي بحجم البرازيلي اليسون الذي ساهم في حصد الالقاب وله تأثير كبير".

وواصل: "محمد الشناوي حصل على خبرات كبيرة بعدما لعب في أندية محلية وعاد للأهلي وشارك أساسيا على حساب شريف اكرامي، واصبح اساسيا منذ سنوات، ولذلك التجديد له أولوية قصوى حاليا".