نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد نظيره وست هام يونايتد المقبلة، في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة وملعب اللقاء.

موعد مباراة توتنهام ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق توتنهام لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، غدا الخميس 7 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد نظيره وست هام يونايتد، غدا في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب توتنهام.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد وست هام في البريميرليج

وستذاع مباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد نظيره وست هام يونايتد، غدا في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة BEIN SPORTS 1 HD.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي قبل مباراة الغد

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير حاليا المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.