نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023 في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، في كأس ألمانيا 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباريات.

ما هو جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس ألمانيا؟

يابروكن ضد فرانكفورت

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

بايرن ليفركوزن ضد بادبورن

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

شتوتجارت ضد دورتموند

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

هرتا برلين ضد هامبورج

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس ألمانيا؟

تذاع أحداث مباريات كأس ألمانيا عبر قناة دبي الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس ألمانيا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

التردد: 12226

الاستقطاب: الأفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: SD

تردد أخر على النايل سات بجودة: HD

التردد: 11785

الاستقطاب: الأفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD