نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يرغب في الرحيل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة حزن شديدة بين أحمد عبدالقادر وصلاح محسن بعد استبعادهما من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، لذلك قرر مارسيل كولر اصطحاب اللاعبان مع البعثة إلى السعودية.

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "صلاح محسن عليه أن يغير عقليته تماما، والجمهور بشكل عام يريد من أي لاعب بذل قصارى جهده في الملعب، فهو مهاجم جيد لكن يفتقد الحمية والإصرار".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر متأثر نفسيا بعد استبعاده من القائمة، ويرغب في الرحيل عن الأهلي خلال شهر يناير، وهذا أمر خاطئ، يجب على لاعب أن يعود لتركيزه ويستعيد مستواه، وسبق لعبدالقادر أن تألق في كأس العالم للأندية، هناك لاعبين تتأثر نفسيا وآخرين يكون لديهم إصرار على العودة".

وواصل: "الأهلي لا يقف على أي لاعب، واللاعب فقط هو من يتأثر برحيله عن النادي، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق عقد جلسة مع بعض المستبعدين، وشرح لهم الموقف بشأن استبعادهم، لكنه سيصطحب الجميع إلى السعودية مع إمكانية استبدال أي لاعب قبل أول مباراة بـ24 ساعة، كما سيتم التوجه بعد ذلك إلى الامارات لخوض كأس السوبر".