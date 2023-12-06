جون أنطوي: الأهلي أحد أكبر فرق إفريقيا.. وأرحب بالعودة للدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يرى جون أنطوي مهاجم دريمز الغاني، أن مجموعة فريقه في بطولة الكونفيدرالية صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن مواجهة الفريق المقبلة أمام لوبيتو فرصة هامة للفوز وحصد 3 نقاط.

تصرحيات جون أنطوي

وقال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن دريمز يتطلع للوصول إلى أبعد نقطة في بطولة الكونفيدرالية، مستبعدًا أن يكون لديه نية الاعتزال ضمن صفوف دريمز.

وأشار إلى أن ميدياما الغاني قادر على الفوز ضد شباب بلوزداد في غانا، مشيرًا إلى أن مجموعته صعبة لكنه قادر على تحقيق مركز جيد.

وأكمل: "سعيد بمسيرتي في مصر، أعتبر مصر بلدي الثاني والدوري المصري من الأقوى في قارة إفريقيا".

أضاف: "تحقيق لقب الهداف بين الأجانب في الدوري المصري أمر يسعدني، واستمتعت بالفترة التي قضيتها مع الأهلي، وأتذكر هدفي في شباك روما الإيطالي".

وتابع: "الأهلي أحد أكبر فرق إفريقيا، لكني لم أحظ بوقت كبير للمشاركة مثل الإسماعيلي والمقاصة"

ولفت إلى أنه سيكون سعيدًا للغاية حال عودته للعب في الدوري المصري، لكنه لم يتلق أي عروض خلال الفترة الماضية.