معلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وكان ليفربول قد خطف فوز ثمين من فولهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف هدف في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج في حين خسر شيفيلد يونايتد من بيرنلي بخماسية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 31 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط.

موقف ليفربول وشيفيلد يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

احتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 67 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين صعد شيفيلد يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن قضى موسما كاملا في بطولة التشامبيون تشيب.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على إستاد برامول لين معقل شيفيلد يونايتد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والعاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.