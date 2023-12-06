نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي: رمضان صبحي مضحوك عليه وأتمنى رحيله إلى الزمالك وبيراميدز خرب الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادي شوقي وكيل اللاعبين، على مستقبل رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، بعد قرار رحيله عن الأهلي، ورغبة إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع اللاعب هذا الموسم.

نادر شوقي يتحدث عن رحيل رمضان صبحي من الأهلي

وصرح نادر شوقي وكيل اللاعبين:" أنه حزين على قرار انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز واتخاذه تلك الخطوة، وتوقعت وصوله لأعلى المستويات".

وأشار شوقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رمضان صبحي انضحك عليه وفكرة رحيله من الأهلي بالنسبة لي غريبة للغاية وكنت أتعامل معه كأخ صغير".

وأردف نادر شوقي: "اللاعب قرر اتخاذ قرار مخالف لتعاملنا، وأعلم أن القرار ليس قراره وهناك بعض الأشخاص التي أثرت على قراره، ومشكلتي معه عدم الوضوح، ولم أندم على تعاملي معه".

وأكمل: "مشكلتي مع بيراميدز هي أن وجوده له أسباب معلومة لنا جميعا، وسياسته ليست لها وضوح، وخرب الكرة في مصر وهذا وجهة نظري الشخصية".

وأختتم:" رمضان صبحي لو عاوز يرجع مستواه الفني لازم يروح الزمالك، حتى يجد دعم جماهيري".