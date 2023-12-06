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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا في إطار منافسات منافسات الجولة الخامسة عشرا من عمر بطولة عمر الدوري الإنجليزي الممتاز الممتاز لكرة القدم" البريرلميج".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نادي أستون فيلا في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مساء اليوم في تمام الساعة 10 وربع بتوقيت القاهرة والساعة 11 وربع بتوقيت السعودية والدوحة.

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر سيتي في أستون فيلا مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا