نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي أستون فيلا في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية التشكيل المتوقع لمواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي أمام نظيره نادي أستون فيلا في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مساء اليوم في تمام الساعة 10 وربع بتوقيت القاهرة والساعة 11 وربع بتوقيت السعودية والدوحة.

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر سيتي في أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فيل فودين.

وخط الهجوم: إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، دوكو