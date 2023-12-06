نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد النرويجي إيرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الترتيب وينافسه محمد صلاح وسون على الصدارة ولا تزال المنافسة تشتعل بينهم ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023.
موعد مباريات الأربعاء
برايتون ضد برينتفورد 9:30.
فولهام ضد نوتينجهام 9:30.
ليفربول ضد شيفيلد 9:30.
مانشستر سيتي ضد أستون فيلا 10:15.
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد 10:15.
- ترتيب الدوري الإنجليزي
1- آرسنال 36 نقطة
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام 27 نقطة
6- نيوكاسل 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- ولفرهامبتون 18 نقطة
13- ايفرتون 17 نقطة
14- كريستال بالاس 16 نقطة
15- فولهام 15 نقطة
16- نوتينجهام 13 نقطة
17- بورنموث 13 نقطة
18- لوتون تاون 9 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد 5 نقاط
- هدافي الدوري الإنجليزي
1- إيرلينج هالاند 14 هدف
2- محمد صلاح 10 أهداف
3- سون 9 أهداف
4- هوانج تشان 8 أهداف
5- بوين 8 أهداف
- القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة bein sports 5
القمر: سهيل
التردد: 11585
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
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