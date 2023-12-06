نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأفضل في الدوري الإنجليزي".. نجم أرسنال يفاجئ صلاح بتصريح ناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر النجم الإيطالي جورجينيو، لاعب فريق أرسنال عن مدى سعادته داخل قبعة الجانرز في الفترة الأخيرة، ومشاركه في المباريات وتحقيق ألقاب جديدة في مسيرته مع الفريق.

وتحدث جورجينهو، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن محمد صلاح، جناح ليفربول، خلال لقائه مع صحيفة «أثليتيك» الإنجليزية، مؤكدا أنه أفضل لاعب واجهه في بطولة الدوري الإنجليزي خلال مسيرته.

- جورجينيو يشيد بمحمد صلاح

ورد جورجينهو عن سؤال وجه له: ما هو أصعب لاعب واجهته في البريميرليج؟، قائلا: " كيفن دي بروين لاعب خطير ورائع، لكن أعتقد أن محمد صلاح كان في مستوى آخر، أعتقد، نعم، أضع صلاح أولا، لقد كان قويا جدا، سريعا جدا".

على جانب أخر، تلاحق أندية الدوري السعودي وفي مقدمتهم فريقي الهلال والاتحاد، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لضمه إلى صفوف روشن بعد فشل المفاوضات في الموسم الماضي.

ويبدو أن ليفربول أصبح منفتحا الآن على فكرة رحيل صلاح، خاصة وأن اللاعب سبكمل عامه 32، حيث يبحث مسؤولو الريدز عن صفقة بديلة له، خلال انتقالات يناير القادمة