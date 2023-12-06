نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. عماد متعب يقود الأهلي للتتويج بالكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يظل تاريخ السادس من شهر ديسمبر محفورا داخل وجدان وقلوب مشجعي وعاشقي الفارس الأحمر، بعد أن نجح في خلع قلوب واهات جماهيره في الدقائق الأخيرة، بهدف قاتل حسم من خلالها بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الأهلي بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2014، بعد الفوز أمام سيوي سبورت في المباراة النهائية، بهدف متعب.

- متعب يساعد الأهلي قي التتويج بالكونفدرالية

وسجل عماد متعب هدف في الدقيقة 97 والذي كان بمثابة رصاصة في وجه فريق سيتي سبورت، بعد انطلاقة وليد سليمان من الجبهة اليمنى، ليرسل عرضية بالمقاس على رأس القناص عماد متعب.

ويتربع المارد الأحمر على عرش إفريقيا في السنوات الأخيرة، بعد تحقيقه 11 لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما حقق لقب الكونفدرالية في مناسبة واحدة فقط، وعلى المستوى العام حقق الأهلي 25 بطولة قارية.

على جانب آخر، تستعد كتيبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة من 12 وحتى 22 من الشهر الجاري، على ملاعب المملكة العربية السعودية.

