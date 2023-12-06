الرياضة

طاقم تحكيم مونتينيجرى لإدارة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك بالإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفاخرة، الستار عن هوية الحكام مواجهة الديربي الناري بين والزمالك في المصري الذي يقام في الإمارات هذا العام، مساء السبت القادم، الموافق 9 ديسمبر.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريقان إلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس القادم الموافق 7 ديسمبر.

- طاقم الحكام قمة اليد بين الأهلي والزمالك

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مهمة إدارة السياسة، لطاقم تحكيم مونتنيجري، بقيادة كل من ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

- قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة اليد

واشتهر حمادة عبد الباري، قائمة الفرسان البيضاء التي تتنافس مع المصري بالإمارات في قمة الكرة، والتي تضم الجميع:

محمود خليل بيبي – هشام السبكي – أحمد وليد – أحمد الأحمر – مؤمن زكي – أحمد حسام – محمد علاء السيد – محمد هشام البسيوني مودي – أحمد مؤمن صفا – مازن رضا – أحمد سامح – محمد عبدالغني – هشام صلاح – خالد وليد – شادي خليل – أكرم يسري – محمد ياسين – زياد حشاد.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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