نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المصري يدرس عقد مؤتمر صحفي لاعتذار مروان حمدي للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي عقد مؤتمر صحفي لمروان حمدي مهاجم الفريق الأول للكرة للإعتذار لإنهاء أزمته مع الجماهير.

تتجه نية مجلس الإدارة لعدم بيع مروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد اتخاذ قرار الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يحتاج المصري إلي خدمات مروان حمدي وإمكانياته الفنية في تدعيم صفوف الفريق.

قرر مجلس إدارة النادي المصري بتوقيع غرامة على مروان حمدي بقيمة مليون جنيه وتجميده بعد حادثة البصق على جماهير المصري.

مروان حمدي يخوض مرحلة إعداد منفردا بصالة الجيم

يخوض مروان حمدي مهاجم النادي المصري مرحلة إعداد منفردا بإحدي صالات الجيم بالقاهرة بشكل يومي خارج معسكر الفريق البورسعيدي وذلك للحفاظ علي لياقته البدنية.

استعان مروان حمدي بمدرب خاصة في اللياقة عبد الرحمن عيسي مدرب الأحمال البدنية بالمنتخب الوطني وذلك للحفاظ على حالته البدنية بعد استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق البورسعيدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

