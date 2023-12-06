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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل وحكام مباراة مركز شباب تلا ومالية كفر الزيات بالقسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء مباراة فريق مركز شباب تلا بقيادة السيد عبد الغفار مع فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيلة بالجولة السابعة لمنافسات المجموعة الخامسة من دوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل تلا مكون من نور الهواري ونادر السيد وأحمد مستيك وأحمد الشافعي واسلام قطب وسعيد المشد ومحمد السيد حبيبه وعبد الرحمن كوكو ومحمود عبد الحفيظ وأحمد إبراهيم باتو ومحمد سمير.

البدلاء أحمد تايسون وصلاح جبر ومحمد حتاته ومحمد رحرح وأبو بكر ومصطفى عبد الحي سفروته وأحمد سايكو ومحمد سعد وعمر خليفة.



تشكيل المالية ..

محمد عاطف ومحمد الشاذلي وعبد الحليم أدهم وأحمد رمضان وأحمد عبد العال ومحمد فوزي تريكة وأحمد علي عبد العزيز وعبد الغني عبد العزيز وربيع يسري ومحمد ابراهيم وأحمد عبد البصير .

البدلاء ..

محمد إبراهيم ومحمد أبو عصا ومحمد أشرف ومحمد قدري ومحمد عاطف ومحمد نصر وعصام مصطفى ومحمود مصطفى .



ويدير اللقاء الحكم راضي ضرار يعاونه كريم ذكي وممدوح مرسي وحكم رابع محمد أيمن ويراقب الحكام أحمد حلمي ومراقب المسابقات ابراهيم البيلي.