الإسماعيلي يواجه القناة وديًا استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي الإسماعيلي مباراة ودية مساء اليوم أمام القناة استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة إنبي في دوري نايل.

يحتل نادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي وإنبي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد بتروسبورت.

