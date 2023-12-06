الرياضة

الإسماعيلي يواجه القناة وديًا استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يواجه القناة وديًا استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي الإسماعيلي مباراة ودية مساء اليوم أمام القناة استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة إنبي في دوري نايل.

يحتل نادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط من  8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي الفوز على البنك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي وإنبي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد بتروسبورت.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا