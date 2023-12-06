نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف لياو من المشاركة مع ميلان أمام أتالانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أخبار سارة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان الإيطالي بشأن إصابة النجم البرتغالي لياو.

موقف لياو من مباراة ميلان وأتالانتا

ويواجه فريق ميلان فريق أتالانتا يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة 15 من عمر بطولة الدوري الإيطالي عند تمام الساعة السابعة.

وأوضحت تقارير صحفية أن لياو بدأ في الركض في الملعب والعودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات وهي خطوة جيدة بشأن عودته.

وسوف يتم استدعاء لياو لقائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان لمواجهة فريق أتالانتا يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.