نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل مجهول.. برشلونة يتخذ قرار ناري تجاه ليفاندوفسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ نادي برشلونة الإسباني قرار ناري تجاه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

برشلونة يتخذ قرار ناري تجاه ليفاندوفسكي

وأوضح البرنامج الإسباني الشيرنجيتو أن إدارة نادي برشلونة لا ترغب في استمرار روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب تراجع أدائه.

وأكدت أن هناك اتجاه كبير داخل نادي برشلونة وهو عدم تجديد عقد ليفاندوفسكي مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ورحيله بعد نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يواجه فريق برشلونة نظيره فريق جيرونا يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة مساءً.

