نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين: كاف لم يذكر أسباب تقديم مباراة الزمالك وساجرادا.. وهذا سبب تأجيل لقاء الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أنه تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي منذ ساعة واحدة بتقديم مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية.

ما سبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد بعد قرار الكاف؟

وقال عامر في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: ما يفعله الكاف مع الأندية المصرية والمنتخب أمر غريب جدا، وكاف لم يذكر أي أسباب لتقديم مباراة الزمالك وساجرادا في الخطاب الرسمي.

وتابع: اللوائح هى من حددت تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بسبب لعب الفريق الأبيض مباراة يوم السبت ولا يجوز لعب مباراة محلية قبل مباراة قارية بثلاث أيام على الاقل.

وأضاف: الاتحاد الافريقي يتخذ بعض القرارات العشوائية، خاصة مع قراره بوجود بطولات جديدة في موسم مزدحم من الأساس.