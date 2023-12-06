نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين يعلن موعد نهاية الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن موعد نهاية الدوري الممتاز سوف يكون حسب ما هو محدد من قبل وتلك المؤجلات لن تؤثر على الموعد المحدد.

وقال عامر في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: الدوري الممتاز سوف ينتهي يوم 30 يونيو، وأن كل ما يحدث لن يؤثر على هذا الموعد بأي شكل، وهدفنا هو تنظيم مواعيد بداية المسابقات.

وتابع: نهاية الموسم في الموعد المحدد سيجعل الموسم المقبل أكثر تنظيما، وموعد بداية الدوريات كل موسم محتاج إن ننهي الموسم الحالي في نهاية يونيو لبدء تنظيم المسابقات بشكل أكبر.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أعلن منذ قليل تقديم مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية الإفريقية، لتقام يوم السبت المقبل بدلا من الأحد.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، والتي كان من المقرر أن تقام غدا الخميس.